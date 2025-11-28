الأهلي يحافظ على الصدارة.. رأسية تريزيجيه تنقذ توروب من الخسارة الأولى أمام الجيش الملكي

حقق الأهلي تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي على ملعبه ووسط جماهيره بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من لاعبي الجيش الملكي بحثا عن تسجيل هدف مبكر في مرمى الأهلي.

وانطلق يوسف الفحلي من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة تابعها محسن بوريكة بتسديدة قوية لكنها علت مرمى الأهلي.

ورد الأهلي بهجمة خطيرة عن طريق تسديدة قوية من زيزو لمن القائم حرمه من التسجيل.

واحتسب حجكم المباراة ركلة جزاء لنادي الجيش الملكي في الدقيقة 34 بعد لمسة يد على أليو ديانج.

وتصدى مصطفى شوبير لركلة الجزاء المسددة من ربيع حريمات لكن محسن بوريكها تابعها في المرمى ليسجل الهدف الأول للجيش الملكي في الدقيقة 35.

وأهدر تريزيجيه فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد التجناوتي حارس مرمى الجيش الملكي.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ومرر زيزو كرة متقنة في اتجاه تريزيجيه الذي سدد كرة قوية مرت قريبة من مرمى الجيش الملكي ليضع هدف التعادل بغرابة.

وأجرى ييس توروب تبديلين بنزول محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر بدلا من أحمد نبيل "كوكا" وأليو ديانج.

وأرسل بن رمضان عرضية متقنة حولها تريزيجيه إلى هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 68.

وأرسل بن رمضان عرضية متقنة حولها تريزيجيه إلى هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 68.

وألغى حكم المباراة هدفا للجيش الملكي سجله يوسف الفحلي بداعي التسلل.

وأنقذ شوبير فرصة هدف محقق لنادي الجيش الملكي وتدخل في وقت مناسب داخل منطقة الجزاء.

