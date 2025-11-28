تشيزني: الأموال التي حصلت عليها من برشلونة سددتها ليوفنتوس لفسخ عقدي

أوضح فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة التضحية التي قدمها للانضمام إلى النادي الكتالوني بعد عودته من الاعتزال والانضمام له.

وقال الحارس البولندي لمجلة GQ: "قبل ثلاثة أيام من إعلان اعتزالي رسميًا، أخبرت روبرت ليفاندوفسكي أنني لا أريد اللعب لأي ناد إلا برشلونة".

وأضاف "عندما اتصل بي برشلونة كان على الأرجح يعلم أن إقناعي سيكون سهلًا، لم أفقد شغفي بكرة القدم، لكنني لم أكن متحمسًا للعروض القادمة من أندية ضمن قائمة العشرة الأوائل".

وشدد "لم يكن الأمر يتعلق بالتفاوض على المال، لم أرغب في اللعب من أجل المال فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "كل ما حصلت عليه ماليًا من النادي كان بالضبط ما أحتاجه لسداد مستحقات يوفنتوس مقابل إنهاء عقدي مبكرًا".

وكان تشيزني، صاحب الـ35 عامًا، قد أعلن اعتزاله في أغسطس 2024 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، قبل أن يتراجع عن قراره عقب تلقيه عرضًا من برشلونة، الذي تعاقد معه عقب إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن. ومنذ يناير الماضي، أصبح تشيزني الحارس الأساسي للفريق.

ولعب تشيزني 9 مباريات خلال الموسم الجاري وتلقت شباكه 17 هدفا.