لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة بوليسيتش

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 22:05

قرر ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان استبعاد كريستيان بوليسيتش من قائمة الفريق لمواجهة لاتسيو.

ويستعد ميلان لمواجهة خصمه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن اللاعب الأمريكي سيغيب عن مباراة لاتسيو بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها.

وكان بوليسيتش يعتبر بطل دربي الغضب بعدما سجل فوز فريقه ضد النيراتزوري.

ويتصدر الأمريكي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع نيكو باز لاعب كومو وهاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر وريكاردو أورسوليني لاعب بولونيا.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن روما المتصدر.

فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

