كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة

شدد كامل أبو علي رئيس المصري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب زيسكو الزامبي.

وحقق المصري الفوز على حساب زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كامل أبو علي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com :"الفوز على زيسكو له مذاق خاص، لأن الطقس كان صعبا والرطوبة عالية. لاعبو المصري ظهروا اليوم بشكل مشرف".

وأضاف "تابعت المباراة من خارج البلاد لكن قلبي كان مع الفريق. ننتظر تحقيق بطولة باقدام لاعبي المصري والكرة في ملعب اللاعبين".

وأتم "جماهير المصري تدعم الفريق بشكل مثالي، ونريد مواصلة الدعم للفريق حتى نبقى على الطريق الصحيح".

وبتلك النتيجة تصدر المصري المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، قبل الفوز أمام زيسكو خارج الأرض.

ومن المنتظر أن يحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز في تمام الثالثة عصر السبت لحساب الجولة ذاتها.

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو بهدف نظيف.

سجل أهداف المصري محمد هاشم، ومنذر طمين، وعبد الرحيم دغموم، فيما سجل هدفي زيسكو، فيما سجل هدفي زيسكو فريدي مايكل، وبيتر موسواكوما.

ونجح المصري في تحقيق أول فوز لفريق مصري أمام زيسكو على ملعبه.

وسبق أن لعب الأهلي مباراتين، والزمالك مباراة واحدة، وسموحة مباراة على ملعب زيسكو ولم ينجحوا في الفوز على الأرض الزامبية.