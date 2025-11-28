كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 21:46

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

شدد كامل أبو علي رئيس المصري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب زيسكو الزامبي.

وحقق المصري الفوز على حساب زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كامل أبو علي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com :"الفوز على زيسكو له مذاق خاص، لأن الطقس كان صعبا والرطوبة عالية. لاعبو المصري ظهروا اليوم بشكل مشرف".

وأضاف "تابعت المباراة من خارج البلاد لكن قلبي كان مع الفريق. ننتظر تحقيق بطولة باقدام لاعبي المصري والكرة في ملعب اللاعبين".

وأتم "جماهير المصري تدعم الفريق بشكل مثالي، ونريد مواصلة الدعم للفريق حتى نبقى على الطريق الصحيح".

وبتلك النتيجة تصدر المصري المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، قبل الفوز أمام زيسكو خارج الأرض.

ومن المنتظر أن يحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز في تمام الثالثة عصر السبت لحساب الجولة ذاتها.

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو بهدف نظيف.

سجل أهداف المصري محمد هاشم، ومنذر طمين، وعبد الرحيم دغموم، فيما سجل هدفي زيسكو، فيما سجل هدفي زيسكو فريدي مايكل، وبيتر موسواكوما.

ونجح المصري في تحقيق أول فوز لفريق مصري أمام زيسكو على ملعبه.

وسبق أن لعب الأهلي مباراتين، والزمالك مباراة واحدة، وسموحة مباراة على ملعب زيسكو ولم ينجحوا في الفوز على الأرض الزامبية.

المصري زيسكو كامل أبو علي
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الجيش الملكي.. التعادل يضيع بغرابة تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف تشكيل الأهلي - بنشرقي وزيزو يقودان الهجوم ضد الجيش الملكي خبر في الجول - كامل أبو علي يضاعف مكافآت المصري بعد الفوز على زيسكو الفوز الأول من نوعه.. المصري يضرب زيسكو بثلاثية وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة بوليسيتش 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الجيش الملكي.. التعادل يضيع بغرابة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة ساعة | الكرة المصرية
مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/518079/كامل-أبو-علي-لـ-في-الجول-الفوز-على-زيسكو-له-مذاق-خاص-وننتظر-تحقيق-بطولة