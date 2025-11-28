انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق

نهاية المباراة

ق90 زيزو يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني.

68 تريزيجيه يسجل هدف التعادل بضربة رأسية متقنة

الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق36 الهدف الأول لنادي الجيش الملكي بعد متابعة من محسن بوريكة لركلة الجزاء المهدرة من ربيع حريمات

ق35 ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي بعد لمسة يد على ديانج

ق28 محمد شريف يهدر هدف محقق بعد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الجيش الملكي

ق6 القائم يمنع زيزو من تسجيل الهدف الأول للأهلي

ق5 أحمد حمدون يهدر فرصة هدف محقق للجيش الملكي

انطلاق المباراة

