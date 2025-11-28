تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل

يقود الثنائي يوسف الفحلي وأحمد حمدون هجوم نادي الجيش الملكي المغربي في مواجهة بيراميدز المرتقبة.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالمغرب في التاسعة مساء.

فيما يتواجد رضا سليم على مقاعد بدلاء الجيش الملكي أمام الأهلي.

وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التاجنوتي

الدفاع: أنس باش - مروان لوادني - فالو ميندي - أوجوستو كارنيرو

الوسط: زين الدين دراك - ربيع حريمات - عبد اللطيف حدراف

الهجوم: يوسف الفحلي - محسن بوريكة - أحمد حمدون.

وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.