تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل
الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
يقود الثنائي يوسف الفحلي وأحمد حمدون هجوم نادي الجيش الملكي المغربي في مواجهة بيراميدز المرتقبة.
ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالمغرب في التاسعة مساء.
فيما يتواجد رضا سليم على مقاعد بدلاء الجيش الملكي أمام الأهلي.
وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:
حراسة المرمى: رضا التاجنوتي
الدفاع: أنس باش - مروان لوادني - فالو ميندي - أوجوستو كارنيرو
الوسط: زين الدين دراك - ربيع حريمات - عبد اللطيف حدراف
الهجوم: يوسف الفحلي - محسن بوريكة - أحمد حمدون.
وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.
بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.
نرشح لكم
كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الجيش الملكي.. التعادل يضيع بغرابة بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف تشكيل الأهلي - بنشرقي وزيزو يقودان الهجوم ضد الجيش الملكي خبر في الجول - كامل أبو علي يضاعف مكافآت المصري بعد الفوز على زيسكو الفوز الأول من نوعه.. المصري يضرب زيسكو بثلاثية وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية