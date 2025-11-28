سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو
الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 20:00
كتب : FilGoal
اقترب لورينزو إنسيني لاعب تورونتو الكندي السابق من الانضمام إلى لاتسيو.
لورينزو إنسيني
النادي : لاعب حر
وبحسب صحيفة الـ ميساجيرو الإيطالية فإن لاتسيو توصل لاتفاق مع الجناح الأيسر لضمه في صفقة انتقال حر.
وفي حال إتمام الصفقة، سيجتمع إنسيني مرة أخرى مع ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو بعد التدريب تحت قيادته في نابولي.
وذكرت الصحيفة أن إنسيني سيحصل على 1.2-1.3 مليون يورو في العام الواحد وسينضم للفريق خلال 48 ساعة.
وتكون إنسيني في الفئات السنية المختلفة مع نابولي وخرج معارا أكثر من مرة إلى كافيزي وفوجيا وبيسكارا قبل أن يستقر مع البارتينوبي لمدة 10 أعوم بشكل متواصل ثم الانتقال إلى تورونتو.
وإجمالا، لعب إنسيني رفقة تورونتو في 76 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 16 آخرين.
ولم يتوج إنسيني بأي بطولة رفقة تورونتو.
