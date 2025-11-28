تشكيل الأهلي - بنشرقي وزيزو يقودان الهجوم ضد الجيش الملكي
الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 19:47
كتب : حسام نور الدين
يقود الثنائي أشرف بنشرقي واحمد سيد "زيزو" هجوم الأهلي أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بالمغرب في التاسعة مساء
ويغيب نيتس جراديشار بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في إياب الدور التمهيدي الثاني ضد إيجل نوار.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"
الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمود حسن "تريزيجيه"
الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – محمد شريف – أشرف بنشرقي.
وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.
بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.
