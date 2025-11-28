النني: هدفنا تحقيق كأس العرب.. وننتظر دعم الجمهور المصري

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - كأس العرب

شدد محمد النني لاعب منتخب مصر الثاني على أن فريقه يستهدف تحقيق لقب كأس العرب.

أخبار متعلقة:
وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا

ووصلت بعثة مصر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب 2025.

وقال حمد النني لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر إم بي سي مصر 2: "هدفنا تحقيق كأس العرب وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري".

وأضاف "منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين ذو خبرات دولية لديها القدرة على تحقيق اللقب".

وأتم النني " منتخب مصر دائما مرشح للتتويج بكل بطولة يشارك فيها، وننتظر الدعم من الجماهير المصرية الغفيرة في قطر".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

كأس العرب محمد النني منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة أحمد حسن: المنتخب استعد في 3 أشهر لكأس العرب.. ونأمل أن نتواجد في المكانة التي نستحقها السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل هاني أبو ريدة: لا توجد علاقة بين جهاز حسام حسن وطولان.. ولن أعيد تجربة هؤلاء المدربون أبو ريدة يعلن انضمام مروان حمدي إلى المنتخب الثاني في كأس العرب أبو ريدة: لدينا أفكار لتطوير منظومة كرة القدم.. وتعاقدنا مع رئيس لجنة حكام مصنف دوليا
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم 21 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ 28 دقيقة | كأس العرب
توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة 46 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يحافظ على الصدارة.. رأسية تريزيجيه تنقذ توروب من الخسارة الأولى أمام الجيش الملكي ساعة | الكرة المصرية
تشيزني: الأموال التي حصلت عليها من برشلونة سددتها ليوفنتوس لفسخ عقدي ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518071/النني-هدفنا-تحقيق-كأس-العرب-وننتظر-دعم-الجمهور-المصري