النني: هدفنا تحقيق كأس العرب.. وننتظر دعم الجمهور المصري

شدد محمد النني لاعب منتخب مصر الثاني على أن فريقه يستهدف تحقيق لقب كأس العرب.

ووصلت بعثة مصر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب 2025.

وقال حمد النني لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر إم بي سي مصر 2: "هدفنا تحقيق كأس العرب وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري".

وأضاف "منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين ذو خبرات دولية لديها القدرة على تحقيق اللقب".

وأتم النني " منتخب مصر دائما مرشح للتتويج بكل بطولة يشارك فيها، وننتظر الدعم من الجماهير المصرية الغفيرة في قطر".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.