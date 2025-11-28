تقرير: بيانيتش قرر اعتزال كرة القدم

قرر ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس وبرشلونة السابق اعتزال كرة القدم.

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، فإن ميراليم بيانيتش سيعتزل كرة القدم في عمر الـ35 وسيتجه للعمل كوكيل لاعبين.

وتعد التجربة الأخيرة للاعب الوسط هو الانضمام إلى نادي سيسكا موسكو الروسي.

وسبق لـ بيانيتش أن لعب لـ ميتز وأوليمبيك ليون في فرنسا، ثم انتقل إلى إيطاليا من بوابة روما وبعدها تألق مع يوفنتوس.

وشارك بيانيتش 115 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها 17 هدفا.

وتعتبر الفترة الأفضل لبيانيتش هي مع يوفنتوس إذ توج بـ7 ألقاب.

وحصل بيانيتش مع يوفنتوس على 4 مرات الدوري الإيطالي، ومرتين كأس إيطاليا ومرة واحدة فقط السوبر الإيطالي.

وانتقل بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو في صيف 2020 في صفقة مثيرة للجدل أدت إلى عقوبة يوفنتوس بسبب التلاعب في الميزانية بجانب صفقات أخرى.