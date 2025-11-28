تقرير: بيانيتش قرر اعتزال كرة القدم

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

بيانيتش

قرر ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس وبرشلونة السابق اعتزال كرة القدم.

ميراليم بيانيتش

النادي : سيسكا موسكو

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، فإن ميراليم بيانيتش سيعتزل كرة القدم في عمر الـ35 وسيتجه للعمل كوكيل لاعبين.

وتعد التجربة الأخيرة للاعب الوسط هو الانضمام إلى نادي سيسكا موسكو الروسي.

أخبار متعلقة:
يوفنتوس ينجو من مفاجأة بودو جليمت بفوز مثير.. ونيوكاسل يسقط أمام مارسيليا سكاي: يوفنتوس وأندية ألمانية تتنافس لضم "سوبوسلاي الجديد" جيسوس يدعو لاعبي النصر لمواصلة الانتصارات ويشبه هدف رونالدو بهدفه أمام يوفنتوس سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا

وسبق لـ بيانيتش أن لعب لـ ميتز وأوليمبيك ليون في فرنسا، ثم انتقل إلى إيطاليا من بوابة روما وبعدها تألق مع يوفنتوس.

وشارك بيانيتش 115 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها 17 هدفا.

وتعتبر الفترة الأفضل لبيانيتش هي مع يوفنتوس إذ توج بـ7 ألقاب.

وحصل بيانيتش مع يوفنتوس على 4 مرات الدوري الإيطالي، ومرتين كأس إيطاليا ومرة واحدة فقط السوبر الإيطالي.

وانتقل بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو في صيف 2020 في صفقة مثيرة للجدل أدت إلى عقوبة يوفنتوس بسبب التلاعب في الميزانية بجانب صفقات أخرى.

ميراليم بيانيتش يوفنتوس برشلونة
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة بوليسيتش سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو بيلد: خطوة من كين لتأكيد رغبته في البقاء مع بايرن ميونيخ لابورتا: ريال مدريد مهووس بـ برشلونة.. والحكام يجاملوه تاريخيا مؤتمر أرتيتا: لدينا مهمة أخرى بعد توتنام وبايرن.. وتشيلسي هو المواجهة الأكبر لنا الآن مؤتمر جوارديولا: لست محبطا من الخسارة ضد نيوكاسل.. وأرسنال خصم قوي للغاية مؤتمر فليك: متفائلون قبل لقاء ألافيس.. وبيدري سيلعب لعدة دقائق وغياب أراوخو باريس سان جيرمان يعلن إصابة نونو مينديش
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة بوليسيتش 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة 47 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. هدف غير محتسب ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة ساعة | الكرة المصرية
مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/518070/تقرير-بيانيتش-قرر-اعتزال-كرة-القدم