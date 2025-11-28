بيلد: خطوة من كين لتأكيد رغبته في البقاء مع بايرن ميونيخ

اتخذ هاري كين لاعب بايرن ميونيخ خطوة لتأكيد رغبته في البقاء رفقة ناديه.

وبحسب صحيفة بيلد، فإن هاري كين قرر عدم تفعيل البند الذي كان يتيح له الرحيل من ناديه في الصيف القادم مقابل 65 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن القرار يعد تأكيدا جديدا على التزام اللاعب مع النادي البافاري وبذلك أغلق الباب أمام برشلونة الذي كان يرى فيه خير معوض لروبرت ليفاندوفسكي.

وكان اللاعب بنفسه قد رد في وقت سابق على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وقال هاري كين لجريدة بيلد: "الانتقال إلى برشلونة؟ لم أتواصل مع أي شخص، ولم يتصل بي أحد. أشعر براحة تامة في الوضع الحالي، رغم أننا لم نناقش وضعي مع بايرن بعد".

وأضاف قائد منتخب إنجلترا "لا داعي للعجلة. أنا سعيد جدا في بايرن ميونيخ. هذا واضح من طريقة لعبي".

وأكمل "عندما يكون هناك أي تواصل، فسنرى. لكنني لا أفكر في الموسم الجديد بعد. هناك كأس العالم في الصيف المقبل، ومن المستبعد جدا أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".

عندما سُئل عما إذا كان على جماهير بايرن القلق، أجاب كين: "لا، لا أعتقد ذلك".

ورغم بلوغه 32 عامًا، لا يزال قائد منتخب إنجلترا يقدم أداءً متكاملًا على الصعيدين التهديفي والجماعي، وهو ما جعل برشلونة يرى فيه البديل المثالي لضمان استمرارية الخط الهجومي بنفس الجودة.

ويمتد عقد كين مع بايرن حتى 2027.

وخاض كين 24 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 27 هدفا وصنع 4 آخرين.