بيلد: خطوة من كين لتأكيد رغبته في البقاء مع بايرن ميونيخ

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

اتخذ هاري كين لاعب بايرن ميونيخ خطوة لتأكيد رغبته في البقاء رفقة ناديه.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وبحسب صحيفة بيلد، فإن هاري كين قرر عدم تفعيل البند الذي كان يتيح له الرحيل من ناديه في الصيف القادم مقابل 65 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن القرار يعد تأكيدا جديدا على التزام اللاعب مع النادي البافاري وبذلك أغلق الباب أمام برشلونة الذي كان يرى فيه خير معوض لروبرت ليفاندوفسكي.

أخبار متعلقة:
لابورتا: ريال مدريد مهووس بـ برشلونة.. والحكام يجاملوه تاريخيا "بلباو كل شيء بالنسبة لي".. نيكو ويليامز يكشف سبب عدم انضمامه إلى برشلونة كرة يد - انتصار برشلونة وسبورتنج في أبطال أوروبا بمشاركة المحترفين المصريين برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه

وكان اللاعب بنفسه قد رد في وقت سابق على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وقال هاري كين لجريدة بيلد: "الانتقال إلى برشلونة؟ لم أتواصل مع أي شخص، ولم يتصل بي أحد. أشعر براحة تامة في الوضع الحالي، رغم أننا لم نناقش وضعي مع بايرن بعد".

وأضاف قائد منتخب إنجلترا "لا داعي للعجلة. أنا سعيد جدا في بايرن ميونيخ. هذا واضح من طريقة لعبي".

وأكمل "عندما يكون هناك أي تواصل، فسنرى. لكنني لا أفكر في الموسم الجديد بعد. هناك كأس العالم في الصيف المقبل، ومن المستبعد جدا أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".

عندما سُئل عما إذا كان على جماهير بايرن القلق، أجاب كين: "لا، لا أعتقد ذلك".

ورغم بلوغه 32 عامًا، لا يزال قائد منتخب إنجلترا يقدم أداءً متكاملًا على الصعيدين التهديفي والجماعي، وهو ما جعل برشلونة يرى فيه البديل المثالي لضمان استمرارية الخط الهجومي بنفس الجودة.

ويمتد عقد كين مع بايرن حتى 2027.

وخاض كين 24 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 27 هدفا وصنع 4 آخرين.

هاري كين بايرن ميونيخ برشلونة
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة بوليسيتش سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو تقرير: بيانيتش قرر اعتزال كرة القدم لابورتا: ريال مدريد مهووس بـ برشلونة.. والحكام يجاملوه تاريخيا مؤتمر أرتيتا: لدينا مهمة أخرى بعد توتنام وبايرن.. وتشيلسي هو المواجهة الأكبر لنا الآن مؤتمر جوارديولا: لست محبطا من الخسارة ضد نيوكاسل.. وأرسنال خصم قوي للغاية مؤتمر فليك: متفائلون قبل لقاء ألافيس.. وبيدري سيلعب لعدة دقائق وغياب أراوخو باريس سان جيرمان يعلن إصابة نونو مينديش
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة بوليسيتش 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كامل أبو علي لـ في الجول: الفوز على زيسكو له مذاق خاص.. وننتظر تحقيق بطولة 47 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. هدف غير محتسب ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الجيش الملكي - الفحلي حمدون يقودان الهجوم أمام الأهلي.. ورضا سليم بديل ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة ساعة | الكرة المصرية
مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي – شبيبة القبائل يتعادل مع يانج أفريكانز دون أهداف 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/518069/بيلد-خطوة-من-كين-لتأكيد-رغبته-في-البقاء-مع-بايرن-ميونيخ