خبر في الجول - كامل أبو علي يضاعف مكافآت المصري بعد الفوز على زيسكو

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 18:52

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

اتخذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري قرارا بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبي بالكونفدرالية.

حقق المصري الفوز على حساب زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبتلك النتيجة تصدر المصري المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، قبل الفوز أمام زيسكو خارج الأرض.

ومن المنتظر أن يحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز في تمام الثالثة عصر السبت لحساب الجولة ذاتها.

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو بهدف نظيف.

سجل أهداف المصري محمد هاشم، ومنذر طمين، وعبد الرحيم دغموم، فيما سجل هدفي زيسكو، فيما سجل هدفي زيسكو فريدي مايكل، وبيتر موسواكوما.

ونجح المصري في تحقيق أول فوز لفريق مصري أمام زيسكو على ملعبه.

وسبق أن لعب الأهلي مباراتين، والزمالك مباراة واحدة، وسموحة مباراة على ملعب زيسكو ولم ينجحوا في الفوز على الأرض الزامبية.

