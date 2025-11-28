خبر في الجول - كامل أبو علي يضاعف مكافآت المصري بعد الفوز على زيسكو

وبتلك النتيجة تصدر المصري المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، قبل الفوز أمام زيسكو خارج الأرض.

ومن المنتظر أن يحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز في تمام الثالثة عصر السبت لحساب الجولة ذاتها.

وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو بهدف نظيف.

سجل أهداف المصري محمد هاشم، ومنذر طمين، وعبد الرحيم دغموم، فيما سجل هدفي زيسكو، فيما سجل هدفي زيسكو فريدي مايكل، وبيتر موسواكوما.

ونجح المصري في تحقيق أول فوز لفريق مصري أمام زيسكو على ملعبه.

وسبق أن لعب الأهلي مباراتين، والزمالك مباراة واحدة، وسموحة مباراة على ملعب زيسكو ولم ينجحوا في الفوز على الأرض الزامبية.