لابورتا: ريال مدريد مهووس بـ برشلونة.. والحكام يجاملوه تاريخيا

هاجم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة خصمه التاريخي ريال مدريد.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "يستطيع الجميع أن يرى بوضوح أن قناة ريال مدريد تحاول كل أسبوع التأثير على الحكام، هذا أمر مخز، لا يمكن أن يكونوا بهذه الجرأة ويقولون إن الحكام يجاملون برشلونة".

وأضاف "رؤساء لجنة الحكام تاريخيا كانوا منتمين لريال مدريد ولم يخفوا ذلك".

وواصل "لن نسمح لأحد بأن يهاجم نادينا بهذه الطريقة".

وأكمل "ريال مدريد يعاني من هوس ببرشلونة وربما يفعلون ذلم ليتجنبوا الحديث عن أشياء أخرى".

وتابع "ريال مدريد لديه هوس اضطهادي بأفضل حقبة في تاريخ برشلونة ولم يعجبه أن برشلونة مرجعا عالميا ومهيمنا من 2004 إلى 2015، يريدون تبريرات لا تقود لأي شيء".

وشدد "كنا نلعب أفضل كرة قدم ونحصل على إشادة الجميع في العالم بسبب ما نقدمه وتوجنا بالكثير من الألقاب، عليهم عدم البحث عن أعذار الخاسرين".

واستمر "تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تدل على الهوس البرشلونة الذي يعاني منه مدريد، يبدو أن عليهم الحديث عن برشلونة لتبرير شيء ما لا أعلمه".

وأردف "هم حاضرون في كل لحظة في المسار القضائي لقضية نيجريرا ويمدونها كاللبان لأنهم يعرفون أنه لا يوجد شيء، لكنها طريقة لتبرير أمر غير صحيح، برشلونة لم يشتر الحكام أبدا وبشكل لا نحصل على مجاملة من الحكام، بل جاملوا ريال مدريد طوال حياتهم".

وأنهى حديثه قائلا: "ريال مدريد سجل هدفين غير صحيحين بالنسبة لي، بيلينجهام لمس الكرة بيده وفينيسيوس كسر أنف إنياكي بينيا، باحتساب الهدفان كان برشلونة سيكون في صدارة الدوري".

ماذا حدث؟

افتتح فلورنتينو بيريز اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء ريال مدريد الممثلين ليستعرض وضع النادي، قبل أن يشن هجوما حادا غير مسبوق ضد رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" ورئيسها خافيير تيباس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وبرشلونة على خلفية قضية نيجريرا ونظام التحكيم بالكامل، في خطاب امتد لأكثر من ساعة ونال واحدة من أكبر موجات التصفيق التي شهدتها القاعة.

نتقد رئيس ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني ورئيسها خافيير تيباس قائلا: "ليس طبيعيا أن يحاول رئيس الرابطة فرض مباراة في ميامي، وهو أمر لا يبدو طبيعيا حتى لقائد برشلونة فرينكي دي يونج".

وأضاف "ليس طبيعيا أن تدعم الرابطة حصول برشلونة وفياريال على أموال إضافية بسبب اللعب في ميامي. ثم نستمع إلى تيباس وهو يقارن ذلك بمباريات دوري كرة القدم الأمريكية NFL وهو مشروع فاشل".

وأوضح "مباراة NFL كانت قانونية وتحظى بدعم الجميع ولم تكن بالمثل، ولم تحظ بدعم يويفا. إنها مجرد مغامرة فاشلة. وليس طبيعيا أيضا أن تتقاضى لا ليجا ستة أضعاف ما تتقاضاه بريمييرليج".

هاجم بيريز نظام التحكيم وبرشلونة بشأن قضية نيجريرا قائلا: "ليس طبيعيا مستوى التحكيم الإسباني، إنه أمر مخجل أن لا تختار فيفا أي حكم ساحة إسباني من بين 35 حكما".

وكشف "بالطبع ليس طبيعيا أن يدفع برشلونة، أيا كان السبب، لنائب رئيس لجنة الحكام أكثر من 8 ملايين يورو على مدار 17 عاما. كانت له مهام مهمة وتزامن ذلك مع أفضل فترات نتائج برشلونة محليا، بالمصادفة".

تساءل بيريز عن مفارقة الألقاب قائلا: "هل يبدو طبيعيا أن يمتلك العديد من لاعبي ريال مدريد عددا من دوري أبطال أوروبا أكثر من ألقاب الدوري الإسباني؟ كارباخال مثال واضح، بعضهم يملك ستة ألقاب قارية وأقصى ما حققه في الدوري خمسة ألقاب، ومعظمهم أربعة. وأنا حدث لي الأمر ذاته كرئيس، هل هذا طبيعي؟ الإجابة لا".

واختتم بيريز تصريحاته بكشف واقعة مع تيباس "ليس طبيعيا أن يكون رئيس لا ليجا نائبا لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. سأخبركم بشيء غير معروف، عرض علي الانضمام إلى الاتحاد فقلت له: أنت لا تعرفني".