وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - كأس العرب

وصلت بعثة منتخب مصر الثاني إلى الدوحة العاصمة القطرية استعدادا لخوض منافسات كأس العرب.

أخبار متعلقة:
الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا أبو ريدة يعلن انضمام مروان حمدي إلى المنتخب الثاني في كأس العرب

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كاس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وضمت البعثة التي سافرت من القاهرة 14 لاعبا، فيما سيلحق بقية أفراد البعثة بالفريق في قطر.

ويرتبط لاعبو الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز بمباريات البطولات الإفريقية.

وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إتمام اتفاقه مع بيراميدز لضم مروان حمدي لقائمة المنتخب في كأس العرب.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب قائمة من 23 لاعبا لخوض البطولة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

كأس العرب منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ النني: هدفنا تحقيق كأس العرب.. وننتظر دعم الجمهور المصري الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة أحمد حسن: المنتخب استعد في 3 أشهر لكأس العرب.. ونأمل أن نتواجد في المكانة التي نستحقها السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل هاني أبو ريدة: لا توجد علاقة بين جهاز حسام حسن وطولان.. ولن أعيد تجربة هؤلاء المدربون أبو ريدة يعلن انضمام مروان حمدي إلى المنتخب الثاني في كأس العرب أبو ريدة: لدينا أفكار لتطوير منظومة كرة القدم.. وتعاقدنا مع رئيس لجنة حكام مصنف دوليا
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم 21 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ 28 دقيقة | كأس العرب
توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة 46 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يحافظ على الصدارة.. رأسية تريزيجيه تنقذ توروب من الخسارة الأولى أمام الجيش الملكي ساعة | الكرة المصرية
تشيزني: الأموال التي حصلت عليها من برشلونة سددتها ليوفنتوس لفسخ عقدي ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد بوليسيتش من مواجهة لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518063/وصول-منتخب-مصر-إلى-الدوحة-للمشاركة-في-كأس-العرب