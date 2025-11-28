وصول منتخب مصر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب

وصلت بعثة منتخب مصر الثاني إلى الدوحة العاصمة القطرية استعدادا لخوض منافسات كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب مصر المشارك في كاس العرب مباراته الأولى ضد منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وضمت البعثة التي سافرت من القاهرة 14 لاعبا، فيما سيلحق بقية أفراد البعثة بالفريق في قطر. ويرتبط لاعبو الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز بمباريات البطولات الإفريقية. وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إتمام اتفاقه مع بيراميدز لضم مروان حمدي لقائمة المنتخب في كأس العرب.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب قائمة من 23 لاعبا لخوض البطولة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.