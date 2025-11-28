مران الزمالك - تخفيف الحفل البدني قبل مواجهة كايزر تشيفز

قرر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تخفيف الحفل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة.

وخاض الزمالك مرانه الرئيسي الساعة الثالثة عصرًا على ستاد بيتر موكابا، في نفس توقيت المباراة أمام كايزر تشفيز.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لحساب دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، قيادة الفقرة البدنية والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية وخططية خلال المران.

وقام أحمد عبد الرؤوف المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال هذه الفقرة، وحرص على توجيههم باستمرار لتنفيذ المطلوب منهم.

كما خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية خلال المران.

وأدى الثلاثي التدريبات تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى، وركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والتعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة والكرات العرضية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.