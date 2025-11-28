مؤتمر فليك: متفائلون قبل لقاء ألافيس.. وبيدري سيلعب لعدة دقائق وغياب أراوخو

أظهر هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تفاؤلا قبل لقاء ديبورتيفو ألافيس في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة للمشاركة المحلية بعد خسارة بنتيجة 3-0 من تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "سيكون من الصعب التسجيل ضد ألافيس الذي يدافع جيدا لكن أعتقد أننا سنفعلها والأهم الـ 3 نقاط".

وأضاف "أراوخو سيغيب عن مباراة الغد بسبب إصابته بفيروس في المعدة، نشعر بالسوء بعد الخسارة من تشيلسي لكن علينا أن نكون متفائلين قبل اللقاء المقبل".

وردا على سؤال لماذا التفاؤل قال: "عندما تخسر بـ 3 أهداف من السهل القول أن الفريق لم يكن جيدا، لكن نحن نلعب بخط دفاع متقدم وهذا أسلوبنا، الأمر لا يتعلق بالدفاع فقط بل بالضغط من المهاجمين ولاعبي الوسط، إذا لم نضغط بشكل جيد سنواجه مشاكل، متفائل لأننا فعلنا بعض الأمور بشكل جيد، ويجب أن نتحسن هجوميا عند بدء الضغط".

وعن إمكانية مشاركة بيدري قال: "سيلعب لعدة دقائق لكن لن يبدأ أساسيا، ربما يشارك في الشوط الثاني".

وعن لامين يامال قال: "هو بخير ويشعر بالراحة، يتقدم بخطوات ثابتة ويجب أن ينسى مباراة تشيلسي، وهذا الوقت الذي يجب أن يُظهر فيه جودته".

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وسيخوض برشلونة المباراة الثانية له على التوالي على ملعب كامب نو بعدما فاز الأسبوع الماضي على أتلتيك بلباو برباعية في لقاء العودة بعد غياب.