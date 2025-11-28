آس: الاتحاد الإيراني يقاطع قرعة كأس العالم 2026

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم عدم حضور قرعة كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها الجمعة المقبل 5 ديسمبر.

ويتواجد منتخب إيران ضمن 42 منتخبا حسموا تأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس":"فيفا أبلغنا بأن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم لأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد".

ولم تصدر تأشيرات لعدد من أعضاء الاتحاد الإيراني وعلى رأسهم مهدي تاج رئيس الاتحاد والذي صرّح: "أبلغنا جياني إنفانتينو رئيس فيفا بأن هذا موقف سياسي بحت، وأنه على فيفا مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن هذا السلوك".

ورغم حصول أعضاء آخرين من الوفد على تأشيرات، قررت إيران عدم الحضور.

وسبق أن أعلن دونالد ترامب منع مواطني 12 دولة من السفر إلى أمريكا في يونيو الماضي، والدول هي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونجو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وسيواجه مسؤولي هايتي أيضا نفس المشكلة بعد تأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخهم.

كيف ستجرى القرعة؟

ويتواجد المنتخب المصري في المستوى الثالث بالقرعة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأوضح فيفا أن القرعة ستقام يوم 5 ديسمبر، فيما سيتم الكشف يوم السبت 6 ديسمبر عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.

إيران كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2026
