اسكواش - يوسف وفيروز إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 16:09

كتب : محمد سمير

يوسف إبراهيم - اسكواش

تأهل يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتقام البطولة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 29 من نفس الشهر.

وفاز يوسف بنتيجة 3-1 على كريم عبد الجواد في مباراة مصرية خالصة.

وانتصر الويلزي جويل ماكين على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-0.

وفي السيدات تأهلت فيروز أبو الخير للنهائي بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0.

وتأهلت الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيم للنهائي بالفوز على الفرنسي ميليسا ألفيس بنتيجة 3-0.

وستقام المباراة النهائية غدا السبت في منافسات الرجال والسيدات.

