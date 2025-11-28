اسكواش - يوسف وفيروز إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة
الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 16:09
كتب : محمد سمير
تأهل يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.
وتقام البطولة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 29 من نفس الشهر.
وفاز يوسف بنتيجة 3-1 على كريم عبد الجواد في مباراة مصرية خالصة.
وانتصر الويلزي جويل ماكين على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-0.
وفي السيدات تأهلت فيروز أبو الخير للنهائي بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0.
وتأهلت الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيم للنهائي بالفوز على الفرنسي ميليسا ألفيس بنتيجة 3-0.
وستقام المباراة النهائية غدا السبت في منافسات الرجال والسيدات.