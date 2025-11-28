مؤتمر الشناوي: بيراميدز يلعب بشخصية بطل القارة.. ونبحث عن فوز ثاني في زامبيا

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على صعوبة مواجهة باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة على الإطلاق رغم خسارته من نهضة بركان في الجولة الأولى، وسيُظهر قوة في ملعبه ووسط جماهيره وتعويض الخسارة وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة".

وأضاف "الفريق الزامبي قوي ويمتلك عناصر مميزة في بعض الخطوط وظهر ذلك واضحا في مواجهة بركان رغم الخسارة، ولكن بيراميدز يلعب بشخصية بطل القارة وحامل اللقب، ولا بديل عن الفوز باللقاء حتى وإن كان خارج ملعبه".

وأتم "نبحث عن فوز ثاني في زامبيا لتأمين الصدارة بست نقاط والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرحلة المقبلة، قبل العودة مجددا والتركيز في مشوار الدوري بحثا عن التواجد في صدارة البطولة المحلية".

وفاز بيراميدز على منافسه ريفيرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر انتصر نهضة بركان المغربي على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة ذاتها.

وبهذا يتصدر بيراميدز مجموعته ويأتي خلفه نهضة بركان ثم باور دينامو وريفيرز يونايتد.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
