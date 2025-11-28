باريس سان جيرمان يعلن إصابة نونو مينديش

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

نونو مينيديش

أعلن باريس سان جيرمان إصابة نونو مينديش في الفخذ الأيمن وغيابه عن مباراة موناكو غدا السبت.

ويستعد باريس سان جيرمان للقاء موناكو في الجولة في الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وتعرض الظهير البرتغالي للإصابة خلال مواجهة توتنام في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان النادي الباريسي عبر موقعه: • "يعاني نونو مينديش من إصابة طفيفة في فخذه الأيمن خلال المباراة ضد توتنهام، وسيظل تحت الرعاية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف النادي أيضا أن أشرف حكيمي وديزيري دوي يواصلان التدرب المنفرد من أجل إعادة التأهيل.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.

فيما يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 20 نقطة بعدما تعرض لـ 3 هزائم في آخر 3 جولات محلية.

البرتغالي صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 23 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

باريس سان جيرمان نونو مينديش الدوري الفرنسي
