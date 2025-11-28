آس: راموس يفكر في الرحيل عن مونتيري من أجل كأس العالم 2026

يضع سيرخيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي حلم المشاركة في كأس العالم 2026 أمام عينيه وهو ما سيغير وجهته في الفترة المقبلة.

سيرجيو راموس النادي : مونتيري مونتيري

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن الإسباني المخضرم يفكر في الرحيل عن مونتيري والكرة المكسيكية.

ويحاول راموس العودة لإسبانيا أو أوروبا مجددا لمواصلة مشواره إذ وجد عرضا مرضيا.

ويأتي هدف راموس عن المكسيك لأنه يستهدف العودة للعيش مع عائلته في إسبانيا، وأيضا وخيضع حلم المشاركة في كأس العالم 2026 أمام عينه.

ويرغب راموس في أن يلعب بشكل مستمر في دوري من الدوريات الكبيرة لإقناع لويس دي لا فوينتي باستدعائه.

ولم يخض راموس أي مباراة بقميص منتخب إسبانيا منذ 2021ـ وغاب عن يورو 2020 و2024 وكذلك كأس العالم 2022 مع دي لا فوينتي.

وخاض راموس منذ انضمامه لمونتيري مطلع العام الجاري 30 مباراة سجل خلالها 7 أهداف من بينها هدف في كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي تعاقد راموس مع مونتيري بنهاية العام الجاري.

ويلتقي مونتيري مع كلوب أمريكا في ربع نهائي مرحلة أبرتورا من الدوري المكسيكي.

ويعد راموس من الجيل التاريخي للكرة الإسبانية الفائز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.