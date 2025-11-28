آس: راموس يفكر في الرحيل عن مونتيري من أجل كأس العالم 2026

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - مونتيري المكسيكي

يضع سيرخيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي حلم المشاركة في كأس العالم 2026 أمام عينيه وهو ما سيغير وجهته في الفترة المقبلة.

سيرجيو راموس

النادي : مونتيري

مونتيري

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن الإسباني المخضرم يفكر في الرحيل عن مونتيري والكرة المكسيكية.

ويحاول راموس العودة لإسبانيا أو أوروبا مجددا لمواصلة مشواره إذ وجد عرضا مرضيا.

أخبار متعلقة:
بهدف في الوقت القاتل.. باريس سان جيرمان يصعق نيس برأسية راموس ساليبا: إيتو أفضل لاعب إفريقي عبر التاريخ.. وهذا سبب تفضيل راموس على مالديني ميرور: نيوكاسل يراقب موقف راموس لتعويض رحيل إيزاك المحتمل بعد ظهوره في كأس العالم للأندية.. راموس حارس بورتو في طريقه للدوري السعودي

ويأتي هدف راموس عن المكسيك لأنه يستهدف العودة للعيش مع عائلته في إسبانيا، وأيضا وخيضع حلم المشاركة في كأس العالم 2026 أمام عينه.

ويرغب راموس في أن يلعب بشكل مستمر في دوري من الدوريات الكبيرة لإقناع لويس دي لا فوينتي باستدعائه.

ولم يخض راموس أي مباراة بقميص منتخب إسبانيا منذ 2021ـ وغاب عن يورو 2020 و2024 وكذلك كأس العالم 2022 مع دي لا فوينتي.

وخاض راموس منذ انضمامه لمونتيري مطلع العام الجاري 30 مباراة سجل خلالها 7 أهداف من بينها هدف في كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي تعاقد راموس مع مونتيري بنهاية العام الجاري.

ويلتقي مونتيري مع كلوب أمريكا في ربع نهائي مرحلة أبرتورا من الدوري المكسيكي.

ويعد راموس من الجيل التاريخي للكرة الإسبانية الفائز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

سيرخيو راموس إسبانيا كأس العالم 2026
نرشح لكم
"كلمتي أغلى من مجرد توقيع".. أبيل فيريرا يعلن استمراره مع بالميراس تقرير: نيمار يتدرب رغم الإصابة للحاق بمباريات سانتوس في صراع الهبوط بسبب ممر شرفي.. إيقاف فيرون 6 أشهر و11 لاعبا من إستوديانتيس في الأرجنتين إيزيكيل جاراي: بعد الاعتزال لم أكن مستعدا ووصلت للحضيض.. والبادل ساعدني فيفا يكشف تفاصيل قرعة كأس العالم.. وموعد الإعلان عن مواعيد المباريات "ساهم في 4 أهداف".. ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي الدوري الأمريكي بعد تخطي سينسيناتي جلوبو: إصابة جديدة لـ نيمار واقتراب غيابه عن مواجهة إنترناسيونال كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل
أخر الأخبار
أحمد دياب: حقيقة قرعة الـ "2 صباحا".. وتعمدت رفع جوائز كأس الرابطة فوق الدوري لهذا السبب 5 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري 5 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين 5 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 5 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم 6 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ 6 ساعة | كأس العرب
توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة 6 ساعة | الكرة المصرية
كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية 6 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518047/آس-راموس-يفكر-في-الرحيل-عن-مونتيري-من-أجل-كأس-العالم-2026