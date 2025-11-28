تشكيل شابات مصر - حبيبة عصام تقود الهجوم أمام ليبيا في بطولة شمال إفريقيا

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما

أعلنت أميرة يوسف المدي الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، لمواجهة نظيره الليبي في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية تحت 20 عاما المقامة في تونس.

وأجرت أميرة يوسف 5 تبديلات في تشكيل المنتخب عن مواجهة تونس الأخيرة.

وحققت شابات مصر الفوز أمام تونس بهدف نظيف في الجولة الأولى، سجلته رودينا عبد الرسول.

منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما يفوز أمام تونس بهدف في دورة شمال إفريقيا كرة نسائية – حبيبة عصام وصبري على رأس قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا بهدف حبيبة عصام.. منتخب مصر يحقق الفوز خارج القواعد على رواندا في تصفيات إفريقيا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كنزي مجدي

الدفاع: حبيبة أشرف - سلمى أكرم - حنين زكي - جنة أحمد

الوسط: فاطمة الزهراء - جوانا جورج - كاميليا أبو يوسف

الهجوم: حبيبة عصام - فرح المهدي - أشرقت عادل

وفي حالة فوز شابات مصر سيضمنوا التأهل كمتصدر للمجموعة.

وتلتقي تونس أمام ليبيا في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

ويلتقي متصدر كل مجموعة في المباراة النهائية، فيما سيلتقي المنتخبان صاحبي المركز الثاني في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات المغرب، والجزائر والأردن.

بطولة شمال إفريقيا للشابات منتخب مصر للكرة النسائية حبيبة عصام أميرة يوسف
