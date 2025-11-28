"بلباو كل شيء بالنسبة لي".. نيكو ويليامز يكشف سبب عدم انضمامه إلى برشلونة

كشف نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، سبب عدم إتمام صفقة انضمامه إلى برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوضح ويليامز في تصريحات لمجلة GQ: "المدينة ونادي أتلتيك بلباو هما كل شيء بالنسبة لي".

وأضاف "هنا نضجتُ كشخص وكلاعب، تمثيل هذا النادي وهذه المدينة جعلني أدرك قيمة العمل والتواضع والعائلة، جميعنا نعلم أن أتلتيك فريد من نوعه في العالم كما يقول شعاره."

وأكمل "لطالما وضعتُ مشاعري في المقام الأول، وقلبي هو من يرشدني، هنا في بلباو لدي عائلتي وأستشيرهم في كل خطوة أخطوها في حياتي وأحب الاستماع إلى أخي، فهو دائمًا ما يُسدي لي النصائح القيّمة".

وعن علاقته مع لامين يامال زميله في المنتخب الإسباني، والذين ساهما في تتويج الماتادور ببطولة يورو ""إنه يمتلك موهبة لا تصدق ويظهرها كل يوم".

وقال ساخرا عن يامال "إنه يعلم أنني والده."

وبحسب التقارير الإخبارية فإن برشلونة كان في مفاوضات مع نيكو ويليامز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يقرر البقاء رفقة ناديه وتجديد عقده.

ويلياميز كان يرتبط بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027.

فيما كانت تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

عقد ويلياميز الجديد سيمتد حتى 2035 وقيمة الشرط الجزائي ستبلغ 128 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن برشلونة أغلق هذا الباب بلا رجعة، بعد فشله للصيف الثاني على التوالي في إنهاء الصفقة