الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة

شدد عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الثاني، على قوة المنافسة في بطولة كأس العرب.

وأوضح الحضري في تصريحات لقناة أون سبورت "أي منتخب سنواجهه من الـ3 منتخبات في مجموعتنا كلها على مستوى عالي".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وأكمل الحضري "سنخوض بطولة صعبة ومهمة تابعة لفيفا، ونتمنى تحقيق شيء جيد".

وأتم "المنتخبات تلعب بفريقها بالكامل، ووضعنا هدف أمامنا بأن نذهب للبطولة ونظهر بشكل جيد".

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وسافرت بعثة المنتخب صباح اليوم الجمعة إلى قطر استعدادا لخوض البطولة، في قائمة تضم 14 لاعبا، فيما سيلحق بقية أفراد البعثة بالفريق هناك.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب قائمة من 23 لاعبا لخوض البطولة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

