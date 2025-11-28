أحمد حسن: المنتخب استعد في 3 أشهر لكأس العرب.. ونأمل أن نتواجد في المكانة التي نستحقها

يتمنى أحمد حسن مدير المنتخب الثاني المقرر أن يشارك في بطولة كأس العرب، أن يكون فريقه في المكانة التي يستحقها.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح أحمد حسن في تصريحات لقناة أون سبورت "سنخوض بطولة مهمة وقوية يشارك فيها منتخبات بالفريق الكامل الأساسي

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وأكمل مدير المنتخب "ستكون منافسة بين العرب، ونأمل أن نكون في المكانة التي يستحقها منتخب مصر".

وعن استعدادات المنتخب، قال "قمنا بالاستعداد، المنتخب تجمع في 3 شهور، ولعبنا 6 مباريات في الأجندة الدولية

وأتم "كان في بعض المعوقات ولكن ثقتنا كبيرة في كل المجموعة الموجودة معنا".

وسافرت بعثة المنتخب صباح اليوم الجمعة إلى قطر استعدادا لخوض البطولة، في قائمة تضم 14 لاعبا، فيما سيلحق بقية أفراد البعثة بالفريق هناك.

ويرتبط لاعبو الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز بمباريات البطولات الإفريقية.

وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إتمام اتفاقه مع بيراميدز لضم مروان حمدي لقائمة المنتخب في كأس العرب.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب قائمة من 23 لاعبا لخوض البطولة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.