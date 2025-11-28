"كلمتي أغلى من مجرد توقيع".. أبيل فيريرا يعلن استمراره مع بالميراس

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 11:52

كتب : إسلام أحمد

أبيل فيريرا - بالميراس

أعلن البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس استمراره مع النادي رغم عدم توقيعه على عقود التجديد حتى الآن.

ولم يجدد فيريرا عقده مع بالميراس حتى ديسمبر 2027 كما كان مقررا من قبل حتى الآن.

وقال البرتغالي عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية: "أود أن أقول لكم إن كلمتي أغلى من مجرد توقيع. لم أكن بحاجة للتوقيع في يناير أو ديسمبر لأعلن بقائي. لو كنت مختلفا لغادرت بالميراس منذ زمن طويل".

أخبار متعلقة:
تضم 14 لاعبا.. بعثة المنتخب الثاني تسافر إلى قطر استعدادا لكأس العرب ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي تقرير: نيمار يتدرب رغم الإصابة للحاق بمباريات سانتوس في صراع الهبوط اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب حسام حسن خوض ودية أخرى قبل أمم إفريقيا 2025

وأضاف "هناك أندية كان بإمكانها دفع 4 ملايين يورو، أو 10 ملايين يورو، لكني قررت البقاء من أجل بالميراس وعائلتي".

وأتم "أراد الرئيس (ليلى بيريرا) بقائي، ولا مانع لدي من القول إنني سأستمر في بالميراس، انتهى الكلام. لا أحتاج إلى عقد موقع. هي تعرفني، وأنا أعرفها. ونظرا لعلاقتنا الممتدة لـ 5 سنوات، لا أحتاج إلى عقد يُحدد بقائي في بالميراس من عدمه".

وأعلنت ليلى بيريرا رئيس النادي في وقت سابق رغبتها في استمرار أبيل فيريرا بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق ضد فلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويلتقي بالميراس غدا السبت مع فلامنجو ف يالنهائي في ملعب مونيمونتال في العاصمة البيروفية ليما، وسيكون الفائز باللقب أكثر فريق برازيلي تتويجا باللقب القاري إذ يمتلك كلاهما 3 ألقاب.

وقبل نهاية الدوري البرازيلي بجولتين يبتعد بالميراس بفارق 5 نقاط عن فلامنجو متصدر الترتيب.

وحقق فيريرا 10 ألقاب خلال 5 سنوات بقميص بالميراس بواقع 2 دوري برازيلي و2 كوبا ليبرتادوريس و3 بطولة باوليستا والسوبر البرازيلي وريكوبا سود أمريكانا وكأس البرازيل.

وقاد فيريرا فريقه بالميراس في 394 مباراة فاز في 227 وتعادل في 94 وخسر 73.

أبيل فيريرا بالميراس كوبا ليبرتادوريس
نرشح لكم
تقرير: نيمار يتدرب رغم الإصابة للحاق بمباريات سانتوس في صراع الهبوط بسبب ممر شرفي.. إيقاف فيرون 6 أشهر و11 لاعبا من إستوديانتيس في الأرجنتين إيزيكيل جاراي: بعد الاعتزال لم أكن مستعدا ووصلت للحضيض.. والبادل ساعدني فيفا يكشف تفاصيل قرعة كأس العالم.. وموعد الإعلان عن مواعيد المباريات "ساهم في 4 أهداف".. ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي الدوري الأمريكي بعد تخطي سينسيناتي جلوبو: إصابة جديدة لـ نيمار واقتراب غيابه عن مواجهة إنترناسيونال كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل "ذكي جدا ورائع".. ترامب يتحدث عن لقائه بـ رونالدو
أخر الأخبار
تشكيل شابات مصر - حبيبة عصام تقود الهجوم أمام ليبيا في بطولة شمال إفريقيا 13 دقيقة | رياضة نسائية
تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم.. وتبديلان أمام زيسكو بـ الكونفدرالية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
"بلباو كل شيء بالنسبة لي".. نيكو ويليامز يكشف سبب عدم انضمامه إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
لاعب كايزر تشيفز لـ في الجول: تعلمنا من مباراة المصري.. وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
الحضري: المنتخبات في كأس العرب ستشارك بكامل فريقها.. وسنخوض بطولة صعبة ساعة | كأس العرب
أحمد حسن: المنتخب استعد في 3 أشهر لكأس العرب.. ونأمل أن نتواجد في المكانة التي نستحقها ساعة | كأس العرب
"التصعيد للمحكمة الدولية".. الهلال يعلن تظلمه على قرارات كاف بشأن أحداث مباراة مولودية الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
كاف يصدر عقوبات بشأن أحداث مباراة الهلال ومولودية الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/518038/كلمتي-أغلى-من-مجرد-توقيع-أبيل-فيريرا-يعلن-استمراره-مع-بالميراس