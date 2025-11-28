"كلمتي أغلى من مجرد توقيع".. أبيل فيريرا يعلن استمراره مع بالميراس

أعلن البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس استمراره مع النادي رغم عدم توقيعه على عقود التجديد حتى الآن.

ولم يجدد فيريرا عقده مع بالميراس حتى ديسمبر 2027 كما كان مقررا من قبل حتى الآن.

وقال البرتغالي عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية: "أود أن أقول لكم إن كلمتي أغلى من مجرد توقيع. لم أكن بحاجة للتوقيع في يناير أو ديسمبر لأعلن بقائي. لو كنت مختلفا لغادرت بالميراس منذ زمن طويل".

وأضاف "هناك أندية كان بإمكانها دفع 4 ملايين يورو، أو 10 ملايين يورو، لكني قررت البقاء من أجل بالميراس وعائلتي".

وأتم "أراد الرئيس (ليلى بيريرا) بقائي، ولا مانع لدي من القول إنني سأستمر في بالميراس، انتهى الكلام. لا أحتاج إلى عقد موقع. هي تعرفني، وأنا أعرفها. ونظرا لعلاقتنا الممتدة لـ 5 سنوات، لا أحتاج إلى عقد يُحدد بقائي في بالميراس من عدمه".

وأعلنت ليلى بيريرا رئيس النادي في وقت سابق رغبتها في استمرار أبيل فيريرا بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق ضد فلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويلتقي بالميراس غدا السبت مع فلامنجو ف يالنهائي في ملعب مونيمونتال في العاصمة البيروفية ليما، وسيكون الفائز باللقب أكثر فريق برازيلي تتويجا باللقب القاري إذ يمتلك كلاهما 3 ألقاب.

وقبل نهاية الدوري البرازيلي بجولتين يبتعد بالميراس بفارق 5 نقاط عن فلامنجو متصدر الترتيب.

وحقق فيريرا 10 ألقاب خلال 5 سنوات بقميص بالميراس بواقع 2 دوري برازيلي و2 كوبا ليبرتادوريس و3 بطولة باوليستا والسوبر البرازيلي وريكوبا سود أمريكانا وكأس البرازيل.

وقاد فيريرا فريقه بالميراس في 394 مباراة فاز في 227 وتعادل في 94 وخسر 73.