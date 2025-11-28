ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن تطورات جديدة حول انضمام إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول إلى ريال مدريد.

وينتهي تعاقد المدافع الفرنسي مع ليفربول في صيف 2026، ويحق له الانتقال مجانا لأي فريق.

وربطت تقارير إبراهيما كوناتي بالانتقال إلى ريال مدريد بعدما لم يتوصل المدافع الفرنسي لاتفاق مع مسؤولي الريدز لتمديد تعاقده.

وأوضحت ذا أثلتيك: "ريال مدريد أبلغ ليفربول بأنه لن يمضي قدما لإتمام ضم إبراهيما كوناتي عام 2026".

وذكرت تقارير صحيفة إنجليزية وإسبانية، أن كوناتي تواجد في القائمة المختصرة للانضمام لريال مدريد بجانب دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ والذي ينتهي عقده في صيف 2026 أيضا.

وانضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم السابق.