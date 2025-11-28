تضم 14 لاعبا.. بعثة المنتخب الثاني تسافر إلى قطر استعدادا لكأس العرب

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

المنتخب الثاني المشارك في كأس العرب

سافرت بعثة المنتخب المصري الثاني إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن، والإمارات، والكويت.

وضمت البعثة التي سافرت من القاهرة 14 لاعبا، فيما سيلحق بقية أفراد البعثة بالفريق في قطر.

ويرتبط لاعبو الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز بمباريات البطولات الإفريقية.

وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إتمام اتفاقه مع بيراميدز لضم مروان حمدي لقائمة المنتخب في كأس العرب.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب قائمة من 23 لاعبا لخوض البطولة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

حلمي طولان المنتخب الثاني كأس العرب
