تقرير: نيمار يتدرب رغم الإصابة للحاق بمباريات سانتوس في صراع الهبوط

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

عاد نيمار لاعب سانتوس لتدريبات الفريق رغم تعرضه للإصابة والتقارير التي تشير إلى انتهاء موسمه.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وتعرض نيمار لإصابة في غضروف الركبة اليسرى مطلع الأسبوع الماضي وحصل على إذن بالحصول على راحة لنهاية الموسم حتى لا تتفاقم الإصابة.

وشارك نيمار أمس الخميس في جزء من المران الرئيسي وخضع لفحص طبي جديد وفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية.

وسيظل نيمار تحت المراقبة حتى قبل بداية اللقاء، وإذا ساءت حالته سيتم استبعاده من اللقاء.

وتأتي عودة نيمار لمساعدة فريقه من وضع حرج إذ يتواجد في مراكز الهبوط بالدوري البرازيلي قبل 3 مباريات على النهاية.

ويستعد سانتوس لمواجهة سبورت ريسيفي متذيل الترتيب والذي هبط بالفعل في الجولة 36 فجر السبت.

ويحتل سانتوس المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مقاعد البقاء في الدوري.

وتتبقى لسانتوس 3 مباريات سيخوضها ضد سبورت (الأخير) ثم جوفينتود (قبل الأخير) وأخيرا كروزيرو (الثالث).

وخاض نيمار 17 مباراة بقميص سانتوس في الدوري البرازيلي سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

وعاد سانتوس للدوري البرازيلي بداية الموسم الحالي بعدما خاض الموسم الماضي في الدرجة الثانية التي شارك بها لأول مرة في تاريخه.

نيمار سانتوس الدوري البرازيلي
