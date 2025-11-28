السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - عمرو السولية

شدد عمرو السولية لاعب منتخب مصر الثاني على أن هدف الفريق هو حصد لقب كأس العرب 2025.

عمرو السولية

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر (ب)
كأس العرب

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال لاعب منتخب مصر الثاني عبر أون سبورت: "بطولة كأس العرب مهمة، الكل في كامل تركيزه للوصول لأبعد مدى في البطولة، لدينا أفضل اللاعبين من الدوري المصري ونأمل تحقيق نتائج إيجابية".

وأكمل "مجموعتنا صعبة وسنواجه منتخبات تلعب بالصف الأول، لكن لا يوجد مستحيل وهدف التأهل ومواصلة المشوار".

وأردف "لاعبو بيراميدز مهمون وغيابهم يؤثر على المنتخب لكن المجموعة الموجودة على أعلى مستوى والكل يصر على تقديم أفضل أداء".

وأتم "شاركت في البطولة من قبل ونعرف حجم الحضور الجماهيري، ونأمل مساندة الجماهير لنا وهدفنا المنافسة على اللقب".

وغادر المنتخب القاهرة في تمام التاسعة والنصف صباح الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن والإمارات والكويت.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - محمد مسعد - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

