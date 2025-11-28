السولية: هدفنا حصد لقب كأس العرب ولا يوجد مستحيل

شدد عمرو السولية لاعب منتخب مصر الثاني على أن هدف الفريق هو حصد لقب كأس العرب 2025.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال لاعب منتخب مصر الثاني عبر أون سبورت: "بطولة كأس العرب مهمة، الكل في كامل تركيزه للوصول لأبعد مدى في البطولة، لدينا أفضل اللاعبين من الدوري المصري ونأمل تحقيق نتائج إيجابية".

وأكمل "مجموعتنا صعبة وسنواجه منتخبات تلعب بالصف الأول، لكن لا يوجد مستحيل وهدف التأهل ومواصلة المشوار".

وأردف "لاعبو بيراميدز مهمون وغيابهم يؤثر على المنتخب لكن المجموعة الموجودة على أعلى مستوى والكل يصر على تقديم أفضل أداء".

وأتم "شاركت في البطولة من قبل ونعرف حجم الحضور الجماهيري، ونأمل مساندة الجماهير لنا وهدفنا المنافسة على اللقب".

وغادر المنتخب القاهرة في تمام التاسعة والنصف صباح الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة.