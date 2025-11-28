الدوري الأوروبي - أستون فيلا يقتحم منطقة الصدارة.. والمغربي يقود روما للفوز

تغلب روما الإيطالي على ميتيلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

تقدم المغربي نايل العيناوي للذئاب في الدقيقة 7.

وأضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 83.

بينما قلص باولينيو الفارق في الدقيقة 86.

الخسارة تركت ميتيلاند في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر ليون، وأستون فيلا الثالث.

أما روما فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

أستون فيلا بدوره ارتقى للمركز الثالث بالفوز على يانج بويز السويسري 2-1.

وسجل دونيل مالين الهدفين في الدقيقيتين 27 و42، بينما قلص جويل مونتيرو الفارق في الدقيقة 90.

وتجمد رصيد يانج بويز عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين، خارج منطقة التأهل.

وفاز بورتو البرتغالي على نيس الفرنسي 3-0، حيث سجل جابرييل فيجا أول هدفين في الدقيقتين 1 و33، وأضاف سامو أوموروديون الهدف الثالث بركلة جزاء في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد بورتو إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بفارق الاهداف عن براجا السابع وجينك التاسع.

بينما يقبع نيس في ذيل الجدول بلا نقاط.