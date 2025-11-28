هاني أبو ريدة: لا توجد علاقة بين جهاز حسام حسن وطولان.. ولن أعيد تجربة هؤلاء المدربون

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن علاقة الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والثاني.

ويستعد المنتخب الأول بقيادة حسام حسن لخوض كأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير، فيما يخوض المنتخب الثاني تحت قيادة حلمي طولان لكأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات لقناة النهار "لا توجد علاقة بين المنتخبين الأول والثاني، وهذا ليس منطقيا، ولكن كل جهاز يركز مع المنتخب الخاص به، لا أحب أن يكون هناك (حوارات) بين جهازي المنتخبين".

وأكمل "حلمي طولان يعلم جيدا أن المنتخب المصري له الأولوية، وكان يعلم بالمعوقات التي ستواجهه".

وعن المقارنة مع إنجازات الكرة المغربية، رد أبو ريدة "لا أغضب عندما تعقد المقارنات بين الكرة المصرية والمغربية، المغرب تمثل قارة إفريقيا ومتحمس لهم، تربطني بهم علاقة قوية، ما المانع أن نقول أننا نود أن نكون مثل المغرب، وبالمثل المغرب ينتظر إلينا أننا حققنا لقب كأس إفريقيا 7 مرات".

وعن اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات ومن بينهم أسامة نبيه، قال أبو ريدة "لم أقم باختيار أي مدرب من الأجهزة الفنية المتواجدة مع المنتخب، وأسامة نبيه بالفعل كان متواجد مع المنتخبات".

وأضاف "أخبرت أسامة نبيه قبل كأس العالم أن يعمل على الجانب البدني، لاعبونا يقعون بدنيا بعد نصف ساعة، والمستوى البدني للاعبينا ضعيف للغاية".

وتابع "أهملنا قطاعات الناشئين ويجب أن نعمل من أجل تصعيد لاعبين والفوز بالبطولات، الآن يجب أن نبدأ مجددا ويكون لدينا هدف نعمل من أجله، يجب أن نبحث عن اللاعبين الفقراء وليس لاعبي الأكاديميات".

وأردف "البنية التحتية في مستوى الناشئين ضعيفة جدا، وطلبت من وزير الشباب والرياضة أن نستغل 6 مراكز من أجل اكتشاف المواهب".

وعن المدرب المقبل للمنتخب الأولمبي، قال رئيس اتحاد الكرة "لاعبوا هذا المنتخب مواليد 2005 ولا يحصلون على فرص مع المنتخب الأول، ولذلك يجب الصبر على اختيار المدرب القادم، والهدف الرئيسي من تشكيل هذا المنتخب كان تصعيد لاعبين من بينهم للمستوى الأول".

وأكمل "هناك مدربون حصلوا على فرص ولن أعيد تلك التجربة، وسيكون هناك وجوه جديدة مع المنتخبات".

وعن أزمة الحكام والاستغاثة التي تقدم بها محمود البنا إلى رئيس الجمهورية، رد أبو ريدة "حزنت لخروج محمود البنا من القائمة الدولية، فأنا أحترمه كثيرًا، وتعاقدنا مع أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام ومنحناه الصلاحية الكاملة، وطلبنا منه تصعيد حكام صغار ليس كما يحدث حاليا أن يصبح الحكم دوليا في عمر الـ39 عاما، وبالتالي لن يصل إلى المستويات العالمية".

وتابع حديثه عن التحكيم "لم يتدخل أي مسؤول في اختصاصات واختيارات أوسكار رويز في القائمة الدولية، وحاولت من اليوم الأول حل مشاكل الحكام، وسددت كافة مستحقاتهم".

وأضاف "حاليا سددنا مستحقات الـ VAR وسيتم إدخال إصدار جديد سيتم استخدامه في النصف الثاني من الموسم".

وتحدث عن أزمة رمضان صبحي "قرار إيقافه مفاجئ بالنسبة لي، ربنا يفك ضيقته، ولو طُلب منا مساعدة رمضان صبحي فلن نتأخر بكل تأكيد".

وأتم حديثه "علاء نبيل كادر مهم، وأدرس توليه مشروع البحث عن المواهب، ونبحث التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكرةيكون لديه خبرة لإعادة تخطيط قطاعات الناشئين".