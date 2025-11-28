طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا

شدد حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني على قوة بطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال حلمي طولان عبر أون سبورت 1: "بطولة قوية جدا يكفي مشاركة عرب آسيا بالمنتخبات الأساسية، فيما بدأ عرب إفريقيا الاستعداد منذ 4 سنوات ويلعب منتخب تونس بقوامه الأساسي".

وأضاف تم بيع جميع تذاكر مباريات منتخب مصر في البطولة بالإضافة لمنتخب قطر، أعتقد أن الجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا في كأس العرب".

وأردف "ثقتي كبيرة في اللاعبين نعمل في مهمة محددة من أجل بلدنا، والفضل في ذلك يعود إلى هاني أبو ريدة لوقوفه بجانب المنتخب، ويكفي إجراء اتصالات مع دول شمال إفريقيا لخوض مباريات للاحتكاك مع المغرب وتونس والجزائر والبحرين".

ويغادر المنتخب القاهرة في تمام التاسعة والنصف صباح الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة.