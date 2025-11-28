هاني أبو ريدة: وصول منتخب مصر للمربع الذهبي في أمم إفريقيا سيكون إنجازا كبيرا

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

حسام حسن - هاني أبو ريدة

دافع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن تصريحاته عن مصطفى محمد مهاجم المنتخب ونادي نانت الفرنسي.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات لقناة النهار "تم اجتزاء حديث حسام حسن عن مصطفى محمد، فلم يقلل من كفاءته ولكنه تحدث عن الوقت الذي يحصل عليه في اللعب مع فريقه".

وقال حسام في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة كاب فيردي في كأس العين الدولية "نملك 2 محترفين وربع.. محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد سطر وسطر."

وأكمل رئيس اتحاد الكرة "كل ما يتردد عن نية اتحاد الكرة في إقالة حسام حسن غير صحيحة، ولم أغضب أبدا من حديث حسام حسن عني أثناء انتخابات اتحاد الكرة".

وكشف عن تفاصيل جلستهما مع أشرف صبحي "حسام حسن إنسان بسيط وعلاقتنا جيدة، وأخبرني عند اجتماعنا مع وزير الرياضة أنه كان يتمنى أن يعمل مدربا لمنتخب مصر في وجودي كرئيس للاتحاد".

وأضاف "تحدثت مع حسام حسن عن خطة المنتخب في شهر مارس قبل كأس العالم، وحديثنا عن بقائه حتى المونديال".

ورد ساخرًا عن الحالة التي لن يتواجد فيها حسام حسن مع منتخب مصر بالمونديال "ألا نتواجد سويا".

وتقام قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر، ويقع منتخب مصر في التصنيف الثالث.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وتابع أبو ريدة "إذا وصل منتخب مصر إلى المربع الذهبي في أمم إفريقيا سيكون إنجازا كبيرًا".

وعن فرص محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي للعب في كأس الأمم، قال أبو ريدة "أشفق عليه، وطلبت من حسام حسن ألا يتعجل في عودته".

وتعرض عبد المنعم لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع فريقه في الدوري الفرنسي مع نهاية الموسم المنقضي.

وأتم "لا أتدخل في تشكيل المنتخب أبدا، ولو قلت رأي لحسام حسن فسيسمعه، ولكني لا أفضل ذلك".

ويستعد المنتخب الأول لخوض كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير من العام المقبل.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم إلى جانبه زيمبابوي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا.

