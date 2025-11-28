خبر في الجول - الاتحاد السكندري يحتج على عقوبات نهائي دوري المرتبط

قدم نادي الاتحاد السكندري احتجاجا على قرارات اتحاد كرة السلة المصري بشأن أحداث نهائي دوري المرتبط.

وقرر اتحاد كرة السلة إيقاف مالك طه لاعب الاتحاد السكندي للناشئين والذي بدأت الأزمة بسببه لنهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السكندري يرى أن العقوبات مُبالغا فيه ومستشهدا بعقوبات سابقة في حادثة مشابهة.

وجاءت العقوبات كالآتي:

بناءً على أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط – رجال، التي أُقيمت يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، وبالرجوع إلى تقريري حكام ومراقب المباراتين، توصي لجنة المسابقات بتوقيع العقوبات التالية على ناديي الاتحاد والأهلي.

أولًا: عقوبات نادي الاتحاد

- إيقاف اللاعب مالك طه حتى نهاية الموسم وتغريمه 15000 جنيه.

- إيقاف اللاعب فاروق محمد مباراتين وتغريمه 5000 جنيه.

- إيقاف الإداري جابر بيكهام مباراتين وتغريمه 1000 جنيه.

- تغريم جمهور نادي الاتحاد مبلغ 100000 جنيه لما بدر منه من سباب وإلقاء زجاجات المياه على لاعبي النادي الأهلي عقب نهاية مباراة المرتبط.

- تغريم نادي الاتحاد مبلغ 100000 جنيه نظير انسحاب فريق الرجال من المباراة.

- نقل 3 مباريات لنادي الاتحاد خارج ملعبه في بطولات اتحاد السلة، وإقامتها دون جمهور.

ثانيًا: عقوبات نادي الأهلي

- إيقاف كلًا من اللاعب عمر حاتم، واللاعب أسعد هنداوي، واللاعب آسر أحمد لمدة مباراتين للاشتباك مع لاعب نادي الاتحاد، مع تغريم كل لاعب 5000 جنيه.

- تغريم جمهور النادي الأهلي مبلغ 50000 جنيه لما بدر منه من سباب على لاعبي نادي الاتحاد عقب نهاية مباراة المرتبط.

- إيقاف المدرب إبراهيم الجمال مباراتين وتغريمه 5000 جنيه لما بدر منه تجاه المقصورة.

ثالثًا: عقوبات أخرى

- اعتماد نتيجة المباراة بفوز النادي الأهلي 20–0 بالانسحاب لعدم تواجد 5 لاعبين من فريق الاتحاد على أرض الملعب، وفقًا لقرار الحكام بانسحاب الفريق.

- إخطار شركة تذكرتي بعدم السماح لجماهير الاتحاد والأهلي الحاضرين في المباراة بدخول أي مباراة لمدة 3 أشهر من تاريخ اللقاء.

- تحمل كل نادٍ قيمة التلفيات داخل الصالة بناءً على تقرير مدير الصالة.

ويهيب الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، بجميع الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير ضرورة الالتزام بالقيم الرياضية والسلوك المسؤول وظبط النفس داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن ما شهدته المباراة من تجاوزات لا يعكس الروح الحقيقية للرياضة المصرية، ويعرقل الجهود المبذولة لعودة الجماهير بشكل تدريجي إلى الصالات، مشددًا على الاستمرار في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الانضباط وحماية قيم ومبادئ كرة السلة بوجه خاص والرياضة المصرية بوجه عام.

ماذا حدث؟

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.