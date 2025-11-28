أبو ريدة يعلن انضمام مروان حمدي إلى المنتخب الثاني في كأس العرب

أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، انضمام مروان حمدي مهاجم بيراميدز إلى قائمة المنتخب المصري الثاني المشارك في كأس العرب.

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة النهار "أشفق على حلمي طولان بعد خروج لاعبي بيراميدز من قائمته، وتحدثت مع مسؤولي بيراميدز لضم مروان حمدي لقائمة المنتخب المشارك في كأس العرب".

وأكمل "بيراميدز ليس له ذنب في أزمة عدم إرسال لاعبيه للمنتخب الثاني".

ولن ينضم لاعبو بيراميدز للمشاركة مع المنتخب المشارك في كأس العرب نتيجة ارتباطهم بمباريات في الوقت ذاته.

ويخوض بيراميدز مواجهتين في الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر ثم أمام بتروجت يوم 6 من الشهر ذاته.

ويسافر بعدها بيراميدز إلى قطر لخوض بطولة كأس التحدي بـ إنتركونتننتال يوم 13 ديسمبر، وفي حالة تأهله للمباراة النهائية سيواجه باريس سان جيرمان يوم 18 ديسمبر.

وتسافر بعثة المنتخب الثاني صباح الجمعة إلى قطر لخوض كأس العرب.

ويخوض المنتخب بطولة كاس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الأردن والإمارات والكويت.