كرة يد - انتصار برشلونة وسبورتنج في أبطال أوروبا بمشاركة المحترفين المصريين

انتصر برشلونة وسبورتنج وخسر فيزبريم وباريس سان جيرمان بمشاركة المحترفين المصريين في الجولة التاسعة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى ربع النهائي مباشرة، فيما يتأهل أصحاب المراكز من الثالث للسادس إلى الملحق المؤهل لربع النهائي.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا بنتيجة 41-28 على جوج الدنماركي.

وسجل سيف الدرع لاعب برشلونة هدف وحيد في اللقاء.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ماجديبورج الألماني المتصدر.

وخسر باريس سان جيرمان الفرنسي من فيسلا بولك البولندي بنتيجة 29-30 في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وجاء يحيى خالد في المركز الثاني بترتيب هدافي فريقه برصيد 7 أهداف.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وفي المجموعة الأولى، خسر فيزبريم المجري بنتيجة 34-38 من فوخس برلين الألماني.

وسجل أحمد هشام "دودو" 4 أهداف وأحمد عادل "دولا" ويحيى الدرع هدفا، فيما لم يسجل علي زين خلال اللقاء.

وشارك محمد علي في فوز سبورتنج لشبونة البرتغالي على كولستاد بنتيجة 44-31، وتصدى الحارس لـ 5 فرص من 27 تسديدة على مرماه.

ويتصدر فوخس برلين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة ويحتل فيزبريم وسبورتنج المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط.