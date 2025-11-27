كوكا: لهذا السبب رفضت عرضي الأهلي وبيراميدز.. وأحترم وجهة نظر حسام حسن

كشف أحمد حسن "كوكا" لاعب الاتفاق السعودي سبب تفضيله عرض الاتفاق السعودي على الأهلي وبيراميدز، وعدم انضمامه لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وقال لاعب الاتفاق السعودي عبر MBC مصر 2: "المنافسة في الدوري السعودية قوية جدا، والأمور اختلفت بعد انضمام كريستيانو رونالدو، وكل فريق حاليا يضم 5-6 نجوم والدوري أصبح قوي جدا، النصر هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري السعودي وأيضا الهلال".

وأضاف "بدايتي كانت متأخرة مع الاتفاق بسبب الإيقاف والإصابة وعدت للمشاركة في المباريات مؤخرا وسجلت ضد الباطن، والدوري الموسم الحالي توقف كثيرا بسبب البطولات".

وأردف "مفاوضات من الأهلي وبيراميدز قبل الانتقال للسعودية؟ كان هناك مفاوضات لكنها بطيئة، وكان لدي عرض فرنسي أيضا لكن جدية الاتفاق في المفاوضات هي من حسمت انتقالي".

وعن عدم انضمامه لمنتخب مصر أجاب: "تواجدت مع منتخب مصر تحت قيادة بوب برادلي بعمر 19 عاما واستمررت منذ حينها مع جميع المدربين، ولأول مرة لا أنضم للمنتخب تحت قيادة حسام حسن".

وأتم "منذ أن تولى حسام حسن المهمة وهو لا يضعني في حساباته وأحترم وجهة نظره الفنية، الوضع في المنتخب يكون مختلفا عن الأندية خاصة إذا كنت تشارك كبديل لعدد دقائق قليل، لأنك مع الأندية تشارك في 30-40 مباراة بالموسم عكس مع المنتخب تشارك في عدد مباريات قليل وكلما تقلصت عدد الدقائق أصبحت الأمور أصعب".

وسجل كوكا 6 أهداف بقميص منتخب مصر مقابل 134 هدفا مع الأندية في جميع المسابقات خلال تجربته الاحترافية.