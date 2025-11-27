منتخب مصر الثاني يختتم استعداداته للمشاركة في كأس العرب قبل السفر لقطر

اختتم منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان المدير الفني معسكره في مركز المنتخبات الوطنية استعدادا للسفر إلى قطر لخوض بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويغادر المنتخب القاهرة في تمام التاسعة والنصف صباح الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن والإمارات والكويت.

وشهد المعسكر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في المسابقات الإفريقية، على أن ينضم اللاعبون إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم.

ويحق لمنتخب مصر ضم 3 لاعبين احتياطيين بجانب القائمة الأساسية التي تضم 23 لاعبا للاستبدال حال تعرض أي لاعب لإصابة.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب خلال وقت سابق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - محمد مسعد - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.