حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة الأول بـ كأس قطر

شارك حمدي فتحي في فوز الوكرة على الشحانية بنتيجة 3-0 في كأس قطر.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

ويعد لك الفوز الأول للوكرة في البطولة في الجولة السابعة بعد تعادلين و4 هزائم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوكرة بهدفين سجلهما رضوان بركان.

وأضاف الإسباني راؤول دي توماس الهدف الثالث في الشوط الثاني.

ثلاثية وكراوية في شباك الشحانية 🔥 رضوان بركان ⚽️⚽️ راؤول دي توماس ⚽️#الوكرة_الشحانية | #كأس_QSL pic.twitter.com/cvIZEUO8wr — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) November 27, 2025

وتقام البطولة بمشاركة 20 فريقا إذ يخوض كل فريق 10 مباريات بنظام الدوري.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل أصحاب المراكز من الثالث للرابع عشر في مرحلة دور الدور الثاني لتحديد الفرق المتأهلة لربع النهائي.

ويحتل الوكرة المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة لملحق.

ويتصدر الريان الترتيب برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

وسيلتقي الوكرة في الجولة المقبلة مع البدع يوم 5 ديسمبر المقبل.