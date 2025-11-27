حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة الأول بـ كأس قطر

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

شارك حمدي فتحي في فوز الوكرة على الشحانية بنتيجة 3-0 في كأس قطر.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

ويعد لك الفوز الأول للوكرة في البطولة في الجولة السابعة بعد تعادلين و4 هزائم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوكرة بهدفين سجلهما رضوان بركان.

وأضاف الإسباني راؤول دي توماس الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وتقام البطولة بمشاركة 20 فريقا إذ يخوض كل فريق 10 مباريات بنظام الدوري.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل أصحاب المراكز من الثالث للرابع عشر في مرحلة دور الدور الثاني لتحديد الفرق المتأهلة لربع النهائي.

ويحتل الوكرة المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة لملحق.

ويتصدر الريان الترتيب برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

وسيلتقي الوكرة في الجولة المقبلة مع البدع يوم 5 ديسمبر المقبل.

