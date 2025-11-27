أليجري يعلن صعوبة لحاق بوليسيتش بمواجهة لاتسيو

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان - إنتر

كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان صعوبة لحاق كريستيان بوليسيتش بلقاء لاتسيو في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان مع لاتسيو على ملعبه سان سيرو يوم السبت المقبل.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "بوليسيتش من الصعب أن يتواجد في المباراة، لكن أي شيء ممكن حدوثه غدا أو بعد غد".

وأضاف "ساليميكيرس بحالة جيدة، وسانتياجو خيمينيز سيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، والبقية في حالة جيدة".

وسجل الدولي الأمريكي هدف فوز ميلان في الجولة الماضية ضد إنتر في قمة الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر الأمريكي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع نيكو باز لاعب كومو وهاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر وريكاردو أورسوليني لاعب بولونيا.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن روما المتصدر.

فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

