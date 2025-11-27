كأس مصر - بتروجت يعاقب دجلة بهدف هادي رياض ويتأهل لدور الـ16

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

حسم بتروجت ثالث بطاقات التأهل لثمن نهائي كأس مصر 2026 بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم اللقاء على ملعب بتروسبورت.

وتأهل كل من سموحة والبنك الأهلي سابقا لدور الـ16 بعد الفوز على غزل المحلة وبورفؤاد على الترتيب.

وسيلتقي بتروجت في دور الـ 16 مع الفائز من مباراة مودرن سبورت ضد القناة.

وسجل هادي رياض هدف فوز الفريق البترولي من لمسة حول بها ركلة ثابتة في الشباك في الدقيقة 75.

ومن المنتظر أن ينضم هادي رياض لبعثة منتخب مصر الثاني الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب 2025 بقطر.

وكاد عبدولاي دياباتي أن يسجل هدفا من تسديدة من بعد منتصف الملعب بعدما أفتك الكرة من الحارس عمرو حسام المتقدم لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وتأهل بتروجت لدور الـ 16 من كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020-21 عندما وصل لنصف النهائي ضد الأهلي.

وفشل دجلة في التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر منذ تأهله في موسم 2020-21 وحينها توقف مشواره ضد بتروجت في ربع النهائي.

