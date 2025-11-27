اسكواش – ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة هونج كونج

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 21:29

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - كريم عبد الجواد

تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

ووصل يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة وكريم عبد الجواد للمربع الذهبي في منافسات الرجال.

وتأهلت فيروز أبو الخير لنصف نهائي منافسات السيدات.

وتقام البطولة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 29 من نفس الشهر.

تفوق كريم عبد الجواد على الماليزي إيان يو نج بنتيجة 3-2.

وفاز يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على فارس الدسوقي بنتيجة 3-1.

وضمنت مصر مقعدا في النهائي إذ يلتقي يوسف وكريم سويا في نصف النهائي غدا الجمعة.

وخسر علي أبو العنين من الفرنسي فيكتور كرونين بنتيجة 3-1.

وفي منافسات السيدات فازت فيروز أبو الخير على الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-0 بعد انسحاب الأخيرة.

وخسرت سناء إبراهيم من الأمريكي أماندا صبحي بنتيجة 3-1.

وستقام مباريات نصف النهائي غدا الجمعة

جويل ماكين × فيكتور كروين

يوسف إبراهيم × كريم عبد الجواد

ميليسا ألفيس × سيفاسانجراي سوبرامانيام

فيروز أبو الخير × أماندا صبحي

