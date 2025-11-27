تعيين مصطفى عبد الخالق مستشارا لمجلس إدارة الزمالك لشؤون المتابعة

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 20:50

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى عبد الخالق المرشح لانتخابات الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين مصطفى عبد الخالق مستشاراً لمجلس الإدارة لشؤون المتابعة.

وجاء قرار تعيين عبد الخالق في هذا المنصب “متطوعًا” بناءً على رغبته الشخصية، وبالاتفاق مع مجلس إدارة النادي، وفقا لما أوضحه المركز الإعلامي للأبيض.

ويختص المنصب بمتابعة الأمور الإدارية داخل النادي.

أخبار متعلقة:
الزمالك يخوض مرانه الرئيسي الجمعة قبل مواجهة كايزر تشيفز في الجول يكشف تفاصيل أزمة المهدي سليمان مع الزمالك مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف.. وجمل خططية تحضيرا لـ كايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الثالثة عصر يوم السبت في الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت قائمة الزمالك المسافرة إلى جنوب إفريقيا 22 لاعبا، جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : محمد شحاتة محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر عبد الحميد معالي أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي بهدف نظيف، فيما تلقى كايزر تشيفز الخسارة أمام المصري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

ويلتقي المصري في الجولة الثانية أمام زيسكو في تمام الثالثة عصر الجمعة.

مصطفى عبد الخالق الزمالك مجلس إدارة الزمالك
نرشح لكم
بثلاثية في غزل المحلة.. سموحة أول المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي انتهت في كأس مصر – غزل المحلة (1)-(3) سموحة.. نهاية المباراة كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غير صحيح فسخ التعاقد مع رمضان صبحي.. وبيان خلال ساعات اتحاد الكرة: إحالة شكوى البنا وهلهل إلى لجنة الحكام محامي رمضان صبحي لـ في الجول: لدينا أسباب جديدة للطعن على حكم الإيقاف.. وسنقدمها للمحكمة
أخر الأخبار
منتخب مصر الثاني يختتم استعداداته للمشاركة في كأس العرب قبل السفر لقطر 11 دقيقة | منتخب مصر
حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة الأول بـ كأس قطر 20 دقيقة | المحترفون
أليجري يعلن صعوبة لحاق بوليسيتش بمواجهة لاتسيو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تريزيجيه: نحترم الجيش الملكي ولكن الأهلي من أكبر أندية العالم 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: لا أعرف سبب غياب تقنية الفيديو ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
كأس مصر - بتروجت يعاقب دجلة بهدف هادي رياض ويتأهل لدور الـ16 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش – ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة هونج كونج ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: جماهيرنا متطلبة.. وهكذا سنواجه الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/518013/تعيين-مصطفى-عبد-الخالق-مستشارا-لمجلس-إدارة-الزمالك-لشؤون-المتابعة