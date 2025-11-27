الزمالك يخوض مرانه الرئيسي الجمعة قبل مواجهة كايزر تشيفز

يخوض الزمالك مرانه الرئيسي قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في تمام الثالثة عصر الجمعة على ستاد بيتر موكابا.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الثالثة عصر يوم السبت في الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف المركز الإعلامي للزمالك عن السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وضمت قائمة الزمالك المسافرة إلى جنوب إفريقيا 22 لاعبا، جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي بهدف نظيف، فيما تلقى كايزر تشيفز الخسارة أمام المصري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

ويلتقي المصري في الجولة الثانية أمام زيسكو في تمام الثالثة عصر الجمعة.