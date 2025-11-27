البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين للمرة الأولى في التاريخ

توج منتخب البرتغال تحت 17 سنة بكأس العالم للناشئين الذي أقيم في قطر.

وفاز المنتخب البرتغالي للناشئين على حساب نظيره النمساوي بهدف نظيف على استاد خليفة الدولي.

واستضافت قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

أحرز هدف المباراة الوحيد أنيسيو كابرال مهاجم بنفيكا البرتغالي الشاب، في الدقيقة 32.

وبذلك الفوز يتوج المنتخب البرتغالي بأول لقب في تاريخه ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

وسبق أن حقق منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية بالفوز أمام البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.

وتوج منتخب أوروبي بكأس العالم للناشئين للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخ منتخبات القارة العجوز.

ويحمل منتخب نيجيريا الرقم القياسي لأكثر المنتخبات المتوجة بكأس العالم للناشئين بـ5 ألقاب، يليه البرازيل بـ4 ألقاب، ثم غانا والمكسيك لقبين لكل منتخب.

وعادل منتخب البرتغال منتخبات ألمانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي، والسعودية، وسويسرا، وإنجلترا.

وحقق منتخب البرتغال الفوز في دور المجموعات أمام كاليدونيا الجديدة 6-1، ثم أمام المغرب 6-0، قبل الخسارة أمام اليابان 2-1.

وفي دور الـ32 فاز المنتخب البرتغالي أمام بلجيكا 2-1، ثم الفوز أمام المكسيك 5-0 في دور الـ16، وتجاوز سويسرا 2-0 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تعادل المنتخب البرتغالي سلبيا أمام البرازيل قبل الفوز بركلات الترجيح 6-5، والتتويج باللقب بالفوز أمام النمسا بهدف نظيف.