كأس مصر - هاتريك سيمبوري يقود البنك الأهلي لعبور بورفؤاد بعد شوطين إضافيين

احتاج البنك الأهلي لشوطين إضافيين من أجل التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر 2026 بالفوز على بورفؤاد بنتيجة 4-1.

وتأهل البنك الأهلي لدور الـ 16 من كأس مصر للموسم الخامس على التوالي، إذ وصل الموسم الماضي لنصف النهائي كأفضل مشوار له في تاريخه بالبطولة.

وينتظر البنك الأهلي معرفة هوية منافسه في لقاء يجمع بين إنبي والمقاولون العرب في دور الـ 16.

وفرض بورفؤاد التعادل السلبي على كتيبة أيمن الرمادي في الـ 90 دقيقة من عمر اللقاء، ولجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

وسجل أحمد أمين قفة الهدف الأول في الدقيقة 99 وبعد 6 دقائق أَضاف سعيدو سيمبوري الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول.

وقلص إسلام بركات بتصويبة رائعة الفارق في الدقيقة 108.

وحسم سعيدو سيمبوري اللقاء بهدفين آخرين في الدقيقتين 114 و118 محرزا ثلاثية له ورباعية لفريقه.

البوركينابي المخضرم وصل لـ 29 هدفا في تاريخ مشاركاته في الكرة المصرية بقمصان المصري والاتحاد والبنك.

ولأول مرة يسجل سعيدو هاتريك في مسيرته مع الأندية المصرية، فسبق أن سجل ثنائية جاءت ضد الإسماعيلي في موسم 2019-2020 بقميص المصري.

سعيدو سيمبوري البنك الأهلي بورفؤاد كأس مصر
