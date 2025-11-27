الأب والابن.. مواجهة فريدة من نوعها في الدرجة الرابعة

مهند عِشرة ووالده حمو عشرة

مباراة في دوري القسم الرابع، شهدت تواجد حارسي مرمى من جيلين متعاقبين، ومن نفس العائلة.

مباراة الروضة مع ميت الخولى على ملعب سمير موسى بالزرقا، شارك فيها الأب حمو عِشرة حارس مرمى ميت الخولي، ضد مهند عِشرة حارس مرمى الروضة.

الأب حافظ على نظافة شباكه، بينما تلقت شباك الابن مهند هدفا وحيدا، انتهت به المباراة بفوز ميت الخولي.

كيف حدث هذا؟ يروي الأب حمو عِشرة لـ FilGoal.com

"أنا من مواليد 1980، ونجلي مهند من مواليد 2004".

"لعبت من قبل مع أندية الزرقا وأهلي فارسكور وميت الخولي وعزبة البرج والشعراء".

"بينما لعب ابني مع الزرقا والنصر القاهري وغزل المحلة والروضة".

"هذه أول مواجهة لي ضده اليوم، وكان لدي مشاعر متضاربة. كنت سعيدا بتسجيل هدف الانتصار، وحزين لأن الهدف أتى في مرمى ابني".

"أحلم بأن يشارك في الدوري الممتاز فلديه مقومات الحارس الجيد والطول المثالي".

حمو عشرة مهند عشرة القسم الرابع
