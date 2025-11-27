إيزيكيل جاراي: بعد الاعتزال لم أكن مستعدا ووصلت للحضيض.. والبادل ساعدني

كشف إيزيكيل جاراي مدافع الأرجنتين عن معاناته النفسية بعد إعلان اعتزاله بعمر 34 عاما.

وأعلن الدولي الأرجنتيني اعتزاله في 2021 بعدما لعب لفرق ريال مدريد وزينيت سان بطرسبرج وبنفيكا وفالنسيا.

وقال الدولي الأرجنتيني السابق لبرنامج "El Cafelito": "كان الأمر صعبا، كان الأمر أشبه بوصولي إلى الحضيض. لعبت مع فرق عظيمة، وعشت في الطائرات والفنادق، وشاركت في البطولات، وبقيت في المنزل ليومين أو 3 أيام على الأكثر. أن يُتوقف كل هذا الإيقاع الذي عشته لمدة 14 أو 15 عاما، لم أكن مستعدا. ثم وصلت إلى الحضيض. مررت بعام عصيب حقا".

وأضاف فيما يتعلق بتعافيه النفسي: "بفضل تامارا (زوجته)، وأولادي، وطبيبي النفسي، والرياضة الرائعة التي أمارسها الآن، البادل، استطعت استعادة توازني. كان البادل مهمةً بالنسبة لي لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل".

وأدرف "كنت أعلم أنني لن أصبح مديرا فنيا أو مدربا مساعدا. لم أكن أرغب في أي علاقة بكرة القدم. كان عليّ أن أفعل شيئا ما على مدار الساعة. بدأت بلعب البادل في أحد النوادي، وكونت صداقات، وقررت شراء قطعة أرض وتأسيس مشروع صغير للانخراط في عالم البادل لأنني كنت ألعبها وأستمتع بها. كنت ألعب كل صباح، وهذا ساعدني على بدء يومي بطريقة مختلفة".

وأطلق جاراي على المجمع الرياضي "برنابيو الصغير" وتوسع من 8 ملاعب لـ 17.

وكشف "عندما كنت لاعبا محترفا، كنت أشاهد مباريات كرة القدم فقط بدافع الإجبار، والآن أصبحت بعيدا عنها تماما، كنت أفضّل مشاهدة فيلم أو مسلسل لأن رأسي كان سينفجر، وكنت بحاجة إلى الابتعاد عن هذا العالم لفترة. كانت كرة القدم بمثابة وظيفة بالنسبة لي".

مدافع منتخب الأرجنتين وريال مدريد وزينيت سان بطرسبرج وبنفيكا وفالنسيا أوضح سبب الاعتزال في 2021: " كان الألم شديدا لدرجة أنني لم أستطع المشي في بعض الأحيان".

ومنذ موسم 2019-2020 لم يلعب المدافع الأرجنتيني لأي فريق عقب مغادرة فالنسيا.

وقال جاراي في رسالته التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت أتمنى أن اعتزل في وقت لاحق، لكن لم يكن الأمر كذلك".

وأضاف "لقد عانيت بصمت من هذه الإصابة لمدة ثلاث سنوات. كان الألم شديدا لدرجة أنني لم أستطع المشي في بعض الأحيان".

وتابع "لقد تفاوضت مع أندية مختلفة من أجل عودتي، لكنني لا أستطيع".

وأكمل "أشعر أنني سأخدع هذا الفريق والمشجعين وأنا".

وأتم "الحل الوسط هو الحصول على أموال مقابل لا شيء، لأنني على الأرجح لن أكون قادرا على اللعب في مباراتين من أصل ثلاث بسبب إصابتي. لقد بدأت مسيرتي بأمانة وأريد أن أقول وداعا بنفس الطريقة".

جاراي حقق مع ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا 2010-11، ثم 4 ألقاب مع بنفيكا وخسر مع الفريق البرتغالي نهائي الدوري الأوروبي مرتين 2013 و2014.

وبقميص زينيت حقق 3 ألقاب محلية، ومع فالنسيا حقق لقب كأس ملك إسبانيا موسم 2018-19.

بقميص الأرجنتين حقق لقب كأس العالم تحت 20 عاما عام 2005، وحل وصيفا مع المنتخب الأول في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.