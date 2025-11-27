في الجول يكشف تفاصيل أزمة المهدي سليمان مع الزمالك

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

الزمالك - المهدي سليمان

شهدت الساعات الماضية نشوب أزمة بين المهدي سليمان حارس الزمالك وناديه.

وغاب المهدي سليمان عن قائمة الزمالك في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالكونفدرالية.

وحسبما علم شعر بالغضب بعد استبعاده من قائمة مباراة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية، خاصة بعد حصوله على وعد بالمشاركة. اللاعب تغيب عن تدريبات الفريق، وتم خصم جزء من مستحقاته

سيتم عقد اجتماع مع المهدي سليمان عقب انتهاء الفريق من مواجهة كايزر تشيفز وعودته إلى القاهرة، لحل الأمر بشكل ودي مع تطبيق اللائحة على الحارس.

المهدي سليمان انضم للزمالك بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 38 عاما شارك كبديل في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، عندما فاز الزمالك على طلائع الجيش 3-1 بالدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر عبد الحميد معالي أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري عمرو ناصر.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الكونفدرالية كالتالي:

1- المصري - 3 نقاط (+1)

2- الزمالك - 3 نقاط (+1)

3- كايزر تشيفز - 0 نقاط (1-)

4- زيسكو - 0 نقاط (1-)

المهدي سليمان الزمالك الكونفدرالية
